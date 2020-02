Premier Micotakis wzywa migrantów, by nie przyjeżdżali do Grecji

Źródło: PAP

Premier Grecji Kyriakos Micotakis zwrócił się w środę z bezpośrednim apelem do migrantów bez szans na azyl, by nie przyjeżdżali do jego kraju. Jednocześnie na wyspie Lesbos już drugi dzień trwały starcia policji z przeciwnikami zbudowania nowego ośrodka dla uchodźców.