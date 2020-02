Akcjonariusze Intersportu zdecydowali o emisji do 10 mln akcji serii H



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Intersportu podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 10 mln nowych akcji serii H, podała spółka.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 1 000 000 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 3 038 070,1 zł, ale nie wyższej niż 4 038 070 zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości" - czytamy w uchwale.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 30 380 700 akcji.

Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój spółki, w szczególności na przejęcie sieci sklepów multibrandowych pod szyldem "4 Faces", rozwój sklepów w formacie Intersport 2.0, zrealizowany jak dotąd w Galerii Krakowskiej w Krakowie, oraz dalszy rozwój kanału sprzedaży e-commerce, podano również.

Zarząd spółki został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, przy czym cena ta nie może być niższa niż 2 zł za każdą akcję.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

