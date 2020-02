Asseco BS ma backlog na bieżący rok o wartości 153 mln zł



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) ma backlog na bieżący rok o wartości 153 mln zł, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon.

"Backlog Asseco BS na 2020 rok, po IV kwartałach 2019 roku, wynosi 55,9% sprzedaży na 2019 rok, czyli 153 mln zł. Przybyło nam 6 mln zł wobec analogicznego okresu ub.r. Aktualna kwota w portfelu daje spore bezpieczeństwo. Warto zauważyć, że backlog wiąże się m.in. z efektem wiązania się z klientami według modelu sprzedaży z długoterminową współpracą utrzymaniową" - powiedział Lizon podczas spotkania z dziennikarzami.

Podkreślił, że biznes Asseco BS jest mocno zdywersyfikowany - od bazy klientów (od małych firm po korporacje), modele sprzedaży (abonamentowo, inwestycyjnie) po produkty.

"Dzięki temu czujemy się bezpiecznie, a miniony rok okazał się wyjątkowy bo wszystkie piony prezentowały się znakomicie. Ponad 90% naszych przychodów to rynek przedsiębiorstw. Nasza strategia niezmiennie polega na tym, aby rozwijać się na tym rynku i tworzyć dla niego nowe produkty" - dodał dyrektor finansowy.

Komentując wyniki za ostatni kwartał ub.r., podkreślił, że spółka podjęła decyzję o wdrożeniu ulgi IP Box.

"Sprzedajemy to co sami stworzymy w ramach oprogramowania i uznaliśmy, że ulga nam przysługuje. W efekcie korzyść podatkowa pojawiła się w IV kw. i nasza efektywna stopa zbliżyła się do 15%. Z kolei w naszych kosztach największy udział to wynagrodzenia, motywacyjnie powiązane z wynikami, stąd tendencja wzrostowa" - wskazał Lizon.

Asseco BS dysponuje ok. 30 mln zł środków gotówkowych na koniec roku. Zarząd proponuje wypłatę łącznie ponad 60 mln zł dywidendy, co daje 1,8 zł na akcję. Przyjęcie zaproponowanej kwoty, według słów dyrektora finansowego, będzie wiązać się ze skorzystaniem z limitu kredytowego.

Strategia Asseco Business Solutions nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim okresie czasu poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje. Spółka koncentruje się na poprawie wyników operacyjnych oraz zwiększaniu zysku netto, co ma bezpośrednie przełożenie na realizowaną przez nią wieloletnią politykę dywidendową.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)