Jak powiedział PAP główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski, generalnie należy spodziewać się obniżenia cen ropy z powodu spadku aktywności gospodarczej.

"Spadek ten objął Chiny i inne obszary jak Włochy, w sumie o liczbie ludności, potencjale itp. porównywalnym z wielkością USA i UE razem wziętych. Chodzi głównie o transport, spadł popyt na paliwo lotnicze, bo wiele połączeń lotniczych z Chinami jest zawieszonych, jest też mniej przewozów morskich, bo jest mniej towarów. To wszystko powoduje spadek popytu na ropę" - wskazał. Już teraz widać, że popyt jest słabszy, nie ma podstaw do wzrostu cen paliw. Raczej będzie to droga w dół - dodał.

Czyżewski podkreśla, że trudno powiedzieć, jak długo taka sytuacja może potrwać. Jeśli do końca marca spadnie ryzyko pandemii, efekty będą obserwowane jeszcze przez ok. 3 miesięcy - ocenił. Tyle mniej więcej może zająć odbudowanie produkcji i transportu towarów z Chin - wyjaśnił.

"Projekcje sięgające do końca roku i zakładające, że z końcem marca szczyt epidemii minie i nie będzie pandemii, mówią że globalny popyt na ropę w bieżącym roku będzie mniejszy o 200-400 tys. baryłek dziennie. Tymczasem cały globalny popyt miał w tym roku przyrosnąć o 1,2 mln baryłek dziennie. Możemy mieć więc do czynienia z obniżeniem przyrostu nawet o jedną trzecią" - dodał Czyżewski.

Jak wyjaśnił główny ekonomista Orlenu, rynki wyraźnie reagują już na zmiany rzędu 100-200 tys. baryłek dziennie, ponieważ o cenie decyduje cena ostatnich 2-3 mln baryłek, które domykają rynek. Nawet niewielkie ruchy na tej ilości wywołują duże efekty cenowe dla całego rynku - zaznaczył.

Jego zdaniem ograniczenie tego popytu będzie więc miało wpływ na ceny ropy, ale także na ceny paliw, co dla klientów jest dobrą wiadomością, ale dla koncernów naftowych na całym świecie już nie. Marże wszystkich rafinerii są od pewnego czasu niskie i obniżanie cen paliw wpłynie na ich wyniki - zauważył Adam Czyżewski.

Jak podkreśla Biuro Maklerskie Reflex, ceny ropy spadły w okolice 50 dol. za baryłkę i były w piątek najniższe od grudnia 2018 roku. Rynek wyraźnie obawia się dalszego spadku konsumpcji paliw ze względu na rozprzestrzeniający się koronawirus - oceniło.

Biuro wskazuje również, że zasadnicze znaczenie dla ustabilizowania się cen ropy wydaje się mieć przyszłotygodniowe spotkanie OPEC+. Jeśli OPEC+ nie zdoła osiągnąć porozumienia w kwestii zwiększenia skali redukcji wydobycia wówczas spadki cen ropy naftowej mogą się pogłębić - dodało, nie wykluczając, że OPEC może zdecydować się na obniżkę wydobycia, nawet jeśli nie uzyska poparcia Rosji.

Analitycy portalu e-petrol.pl wskazali z kolei, że pojawiła się informacja, że Arabia Saudyjska zmniejszy w marcu dostawy ropy do Chin o co najmniej pół miliona baryłek. Koncern Saudi Aramco spodziewa się powrotu do normy i wzrostu popytu w dopiero w drugiej połowie roku.

Na rzecz ewentualnych wzrostów mogłaby także przemawiać blokada portów i pól naftowych w Libii, która skutkuje wyłączeniem libijskiej produkcji z rynków, jednak wydaje się, że na razie żaden argument nie przeważy ciężaru, jakim dla cen surowca jest koronawirus - ocenili.

>>> Czytaj też: Oswajanie epidemii. Jak przez stulecia Europejczycy radzili sobie z nowymi chorobami