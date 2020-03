Marvipol wprowadził do oferty 156 lokali w inwestycji Moko Botanika w Warszawie



Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Marvipol Development wprowadził do sprzedaży pierwsze 156 mieszkań o metrażach od 32 m2 do 113 m2 w inwestycji Moko Botanika położonej na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Moko Botanika obejmuje łącznie 477 lokali mieszkalnych i 6 usługowych. Obecnie w sprzedaży jest 156 mieszkań, o zróżnicowanych układach od kawalerek po mieszkania 4-pokojowe, o powierzchniach od 32 do 88 m2 . Do każdego z lokali przynależeć będzie balkon, loggia, ogródek lub taras o powierzchni nawet do 100 m2, poinformowano.

Na terenie osiedla zastosowane będą rozwiązania sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Utworzona zostanie specjalna strefa rekreacyjna z urządzeniami przeznaczonymi do ćwiczeń oraz wieloelementowym placem zabaw dla dzieci, podano także.

"Budynki zostały zaprojektowane tak, aby z każdej strony znajdowała się pomiędzy nimi wolna przestrzeń. Rozwiązanie to zapewni brak tzw. efektu studni i zagwarantuje mieszkańcom ciszę oraz spokój. Dodatkowo całe osiedle Moko Botanika będzie monitorowane i nadzorowane przez pracowników ochrony" - czytamy również w komunikacie.

Moko Botanika powstaje przy ulicy Bokserskiej 54 w południowo-zachodniej część Mokotowa, na Służewcu. Budowa osiedla rozpocznie się w II kwartale 2020 roku.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)