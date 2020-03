InPost uruchomi nową sortownię na terenie Panattoni Park Lublin III



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - InPost uruchomi nową sortownię o powierzchni 8 100 m2 na terenie Panattoni Park Lublin III, podała spółka.

Tym samym InPost będzie dysponować 12 centrami logistycznymi: pięcioma powierzchniami Panattoni, dotychczasową, rozbudowaną centralną sortownią w parku magazynowym P3 Piotrków, dwiema sortowniami w nowych parkach logistycznych - 7R Park Sosnowiec oraz 7R Park Warszawa, a także nowoczesnymi obiektami w parkach logistycznych MLP Poznań West, MLP Gliwice i MLP Wrocław West oraz KJF Kraków Balice, podano.

"InPost ma obecnie najbardziej rozbudowaną infrastrukturę wśród wszystkich operatorów logistycznych w Polsce. Także obsługiwane przez nas wolumeny przesyłek biją rekordy - w 2019 roku notowaliśmy ponownie znaczący, dwucyfrowy wzrost. Naszym atutem jest szybkość dostawy - do Paczkomatów niezmiennie utrzymujemy skuteczność D+1. To dlatego wciąż rozbudowujemy naszą sieć oraz już funkcjonujące maszyny. Możemy się pochwalić bardzo wysokim wskaźnikiem utylizacji Paczkomatów - większość przesyłek jest odbierana w kilka godzin po ich dostarczeniu. W 2020 roku będziemy uruchamiać kolejne huby logistyczne, inwestować w ekologiczną flotę samochodową i dalsze poszerzanie zasięgu sieci" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost - liczba Paczkomatów (6 000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4 600), wskazano również.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)