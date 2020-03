Od wtorku 10 marca od północy do środy 8 kwietnia do północy Ryanair zawiesi wszystkie loty krajowe z/do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Parmy, Rimini oraz Treviso - podał przewoźnik. Ryanair zredukuje też liczbę lotów międzynarodowych z i do tych miast.