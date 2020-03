Obecnie trwa dziewiąty sezon Warszawskiego Roweru Publicznego. System Veturilo obejmuje blisko 400 stacji oraz prawie 5800 rowerów. To największy system rowerowy w Polsce i piąty w Europie. Od 2012 r. rower wypożyczono ponad 25 mln razy, a w systemie zarejestrowało się 900 tys. użytkowników.

"Skala i popularność Veturilo są ogromne. Chcemy jednak, by system dalej się rozwijał. Dlatego Warszawa intensywnie przygotowuje się do przetargu na nowe Veturilo. Jego kształt opracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, ekspertami i potencjalnymi wykonawcami" - poinformował na piątkowej konferencji dyrektor ZDM Łukasz Puchalski, zapowiadając otwarcie przetargu na nowego operatora rowerów.

Puchalski dodał, że przetarg poprzedziły konsultacje społeczne, w ramach których ZDM zebrał ponad 5 tys. ankiet internetowych oraz 700 uwag mailowych.

"Udział mieszkańców w procesie tworzenia i rozwoju systemu roweru miejskiego jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że dzięki tak rozbudowanym przygotowaniom uda się zapewnić mieszkańcom usługę na najlepszym poziomie. Cieszę się, że mimo niełatwej sytuacji finansowej miasta uda się wygospodarować dodatkowe środki na rozwój Veturilo" - mówiła z kolei wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Magdalena Roguska.

Na obecnych zasadach Warszawski Rower Publiczny będzie działać jedynie do końca tegorocznego sezonu. Wówczas kończy się podpisana w 2017 r. czteroletnia umowa z dotychczasowym operatorem - firmą Nextbike Polska. Nowa umowa, zawarta aż na osiem lat, ma obowiązywać od 1 marca przyszłego roku. Jak mówił Puchalski, ZDM ma nadzieję, że postępowanie uda się rozstrzygnąć najpóźniej w okresie wakacyjnym.

Nowa umowa przewiduje powiększenie systemu. Liczba rowerów ma wzrosnąć do 6,4 tys., a stacji - do 505. Wszystkie nowe rowery mają być wyposażone m.in. w czytnik kart zbliżeniowych, nadajnik GPS, zapięcie na tylne koło oraz diodę informującą użytkownika o stanie roweru.

W specjalnie wyznaczonych strefach będzie można za dodatkową opłatą zwrócić rower poza stacją. Posłuży do tego obejma umieszczona przy tylnym kole. Czytnik kart zbliżeniowych umożliwi szybkie wypożyczenie rowerów np. za pomocą karty miejskiej. Rower, który planujemy niedługo wypożyczyć, będzie można też wstępnie zarezerwować za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej.

Zmiany czekają również stacje wypożyczeń. Ich liczba ma zwiększyć się do 505, jednak jedynie ok. 50 głównych stacji ma być stacjami "aktywnymi" wyposażonymi w terminal i elektrozamki. Na pozostałych stacjach mają być one zastąpione przez totem informacyjny i stojaki rowerowe. Na takiej stacji rower wypożyczymy za pomocą aplikacji mobilnej lub karty miejskiej. Jak podkreślał dyrektor ZDM, już dziś 90 proc. wypożyczeń odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej. Rezygnacja z terminali - których cena to ok. 19 tys. zł za sztukę - ma przynieść oszczędności, które pozwolą na powiększenie systemu.

Nowością będzie też system długoterminowych wypożyczeń - Warszawska Wypożyczalnia Rowerów. Do dyspozycji warszawiaków będzie 100 zwykłych rowerów miejskich, kolejne 100 ze wspomaganiem elektrycznym, 12 różnych rowerów towarowych (w tym część elektryczna), pięć rowerów napędzanych siłą rąk (tzw. handbike, dla osób o ograniczonej mobilności), pięć rowerów trójkołowch (z myślą o osobach starszych) oraz pięć tandemów. Rowery będzie można wypożyczyć na okres do kilku miesięcy.

Z danych ZDM wynika, że roczny koszt obsługi nowego systemu ma wynieść 16 mln zł.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska