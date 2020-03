Źródło: PAP

Na giełdzie moskiewskiej we wtorek rano spadają kursy akcji i rubla; kurs dolara wobec rubla wzrósł do 72,99 rubla za 1 USD. Kurs euro wzrósł aż o 9,7 proc. w porównaniu z kursem z zamknięcia poprzedniej sesji - do 85 rubli za 1 euro.