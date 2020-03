„Naszą ambicją jest recykling odpadów z tworzyw sztucznych w najbliższych latach nie tylko z najbliższego otoczenia, ale prawdopodobnie z całej Republiki Czeskiej, a być może z innych części Europy Środkowej i Wschodniej” – powiedział m.in. członek zarządu Unipetrolu Tomas Herink, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podał Unipetrol, projekt będzie realizowany w ramach programu badawczego PYREKOL z udziałem m.in. Instytutu Technologii Chemicznej w Pradze. W przedsięwzięciu uczestniczyć ma także Centrum Badań i Edukacji Unipetrol. Koszt przedsięwzięcia to 71,7 mln CZK.

Według Unipetrolu efektem projektu ma być opracowanie na skalę przemysłową - w oparciu o pirolizę, czyli rozkład w wysokiej temperaturze - technologii do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz gumy z opon w produkty przydatne w procesach produkcyjnych zarówno w przemyśle petrochemicznym, jak i rafineryjnym.

Urządzenia do testowej instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w zakładzie Unipetrolu w Litvinowie ma dostarczyć spółka Vow ASA z Norwegii za pośrednictwem swej spółki zależnej ETIA z Francji, która opatentowała innowacyjny proces pirolizy o nazwie Biogreen, stosowany w przemyśle od 2003 r. Według VOw ASA czeski kompleks ma być gotowy jeszcze w 2020 r.

Powołując się na resort przemysłu i handlu Unipetrol podał, iż rocznie w Czechach wytwarzanych jest ponad 400 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego ok. 37 proc. wykorzystywane jest do recyklingu, a 18 proc. - do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej; pozostała część, czyli ok. 45 proc. odpadów, nie znajduje w ogóle ponownego zastosowania.

Należący do PKN Orlen Unipetrol to grupa, do której należą jedyne w Czechach rafinerie w Litvinowie i Kralupach (łączna zdolność przerobu ropy naftowej wynosi ok. 8,7 mln ton rocznie), a także spółka Spolana w Neratovicach - jedyny czeski producent PCW i kaprolaktamu. W skład grupy Unipetrolu wchodzi również Chempark Zaluzi w Litvinowie – największy w tym kraju zakład chemiczny. (PAP)