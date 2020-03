Vivid Games: Przychody ze sprzedaży 'Real Boxing 2' podwoiły się m: m w II



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Vivid Games szacuje, że przychody "Real Boxing 2" wzrosły o ponad 100% w lutym 2020 r. w porównaniu do stycznia. Spółka spodziewa się także większych wpływów z gry w dalszej części roku, zwłaszcza że w przygotowaniu znajduje wersja mobilna "Real Boxing 2020" oraz port gry na konsolę Nintendo Switch, podał Vivid Games.

Od 1 lutego w sklepach Apple App Store i Google Play dostępna jest wersja gry "Real Boxing 2" nie wykorzystująca marki Rocky, a osoby, które wcześniej zakupiły zawartość związaną z marką Rocky będą mogły używać jej do końca czerwca br.

"Po wielu testach postanowiliśmy zakończyć umowę z MGM, w ramach której gra wykorzystywała wizerunek serii filmów 'Rocky'. Zgodnie z oczekiwaniami - obserwujemy znaczny wzrost pobrań organicznych, co już teraz przekłada się na ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży gry. Nie musimy również odprowadzać opłat licencyjnych co pozytywnie wpłynie na zwiększenie marży. Od początku roku zwiększyliśmy zespół Real Boxing, który pracuje nad wieloma usprawnieniami, głównie w zakresie mikropłatności - w tym subskrypcji" - powiedział prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Wielokrotnie nagradzana marka Real Boxing jest najpopularniejszą na świecie grą bokserską na platformach mobilnych, podkreśliła spółka. Od 2012 roku trafiła do ponad 77 mln graczy, przynosząc Vivid Games blisko 70 mln zł przychodów ze sprzedaży.

W 2020 roku planowana jest premiera nowej mobilnej wersji gry - "Real Boxing 2020". W przygotowaniu znajduje się wersja na konsolę Nintendo Switch, której premiera planowana jest w drugim półroczu 2020 r. W marcu i kwietniu premiery będą miały gry mobilne: "Animal Hotel Manager", "Juice Farm" oraz "Skyward Cities". Na platformie Nintendo Switch pojawią się przygotowywane i publikowane przez QubicGames gry "Gravity Rider Zero" oraz "Pocket Mini Golf" oraz "Fly Sky High", podano także.

W styczniu spółka podpisała również dwie umowy wydawnicze gier z segmentu mid-core, grę RPG "Amusing Heroes" ze studiem Amuzing Park Corp z Korei Południowej, oraz adaptację konsolowej wersji gry sportowej "Smooth: Summer Games" z hiszpańskim developerem Kaneda Games, podsumowano w materiale.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

