Według danych zebranych przez OECD, w 2018 roku 6 na 10 osób w Unii Europejskiej nie pracowało w domu.

We Włoszech, gdzie rząd próbuje przeprowadzić pierwszą na całym świecie ogólnokrajową kwarantannę, 67 proc. pracowników twierdzi, że nigdy nie pracowało zdalnie, a mniej niż jedna czwarta gospodarstw domowych ma dostęp do ultraszybkiego łącza szerokopasmowego.

Niektóre kraje mogą być bardziej zależne od miejsca pracy z powodu specyfiki ich gospodarki. W Niemczech przemysł stanowi prawie połowę produkcji, co utrudnia, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwia, relokację personelu. Dla porównania w Wielkiej Brytanii, gdzie przemysł odpowiada za około 10 proc. produkcji, praca w domu jest znacznie bardziej powszechna.

Możliwość telepracy to także kwestia infrastruktury, która jest bardzo zróżnicowana w całej UE. Kraje o słabszej penetracji szybkiego internetu mogą mieć trudności z utrzymaniem siły roboczej w domach.

Dostęp do szybkiego internetu / Bloomberg

Same firmy również zaangażować się w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Według Eurostatu około dwóch trzecich firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników zapewnia pracownikom urządzenia mobilne, laptopy lub tablety. Jednak trzeba mieć na uwadze, że 90 proc. przedsiębiorstw w Europie to firmy mniejsze, które nie są ujęte w statystykach Eurostatu.

Jak widać pełne przejście na telepracę w Europie jest w zasadzie niemożliwe.

"Zapewnienie pracownikom pracy z domu może być rozwiązaniem awaryjnym dla wielu firm, zwłaszcza w zakresie usług biznesowych. Ale dla większości z 17 proc. Europejczyków pracujących w przemyśle wytwórczym, 7 proc. w budownictwie i 14 proc. w handlu oraz 5 proc. w hotelach i restauracjach, ta opcja nie będzie dostępna" – twierdzą ekonomiści Bloomberga.

