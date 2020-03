Play udostępnia płatności za autostrady na rachunku telefonicznym



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Play wprowadza możliwość doliczenia do rachunku za telefon opłat za przejazdy autostradą, dokonanych za pomocą Autopay, podano w komunikacie. To pierwsze tego typu wdrożenie w Europie, a drugie na świecie.

"Płatność za przejazd autostradą doliczana do rachunku za telefon to zupełna nowość na europejskim rynku. Podobne rozwiązanie w formie pilotażu jest dostępne wyłącznie w USA. Dzięki współpracy Play i Autopay, opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrad są jeszcze wygodniejsze" - czytamy w komunikacie.

Autopay to system automatycznych płatności za przejazdy na odcinkach autostrad A1 i A4. Dzięki Autopay kierowca może przejechać przez punkty poboru opłat - tzw. bramki - praktycznie bez zatrzymywania. Wystarczy pobrać aplikację Autopay lub założyć konto na stronie Autopay.pl, podając markę, numer rejestracyjny samochodu oraz źródło płatności.

"Abonenci sieci Play, którzy zarejestrują się w usłudze Autopay, mogą jako źródło płatności podać swój numer telefonu. Dzięki temu mają możliwość zapłacenia za przejazdy autostradą razem z rachunkiem za telefon. Płatności za autostrady są doliczane do faktury bezpośrednio po każdym zakończonym przejeździe. Co ważne, Play nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z tej metody płatności. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osób korzystających z usług abonamentowych Play" - czytamy dalej.

"Cieszymy się, że dzięki współpracy z Autopay niemal 10 mln klientów posiadających abonament w Play będzie mogło jednym kliknięciem ustawić wygodny sposób automatycznego płacenia za przejazdy autostradą. Mam nadzieję, że ta metoda płatności będzie się cieszyć dużą popularnością wśród kierowców, którzy nie chcą podawać danych dotyczących swojej karty płatniczej lub zwyczajnie jej nie posiadają. Im więcej osób zacznie korzystać z Autopay, tym szybciej i bardziej komfortowo wszyscy będziemy mogli podróżować samochodami po Polsce, szczególnie w okresie sezonu urlopowego" - skomentował szef Zespołu Direct Carrier Billing w Play Łukasz Perzyński, cytowany w komunikacie.

System Autopay od lata 2019 działa na wszystkich płatnych odcinkach AmberOne Autostrady A1 na odcinku Toruń-Gdańsk oraz na Autostradzie A4 - na odcinku Katowice-Kraków.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)