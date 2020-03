GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wyniósł 12% r: r w 2019 r.



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 12% w 2019 r. (tyle samo, co rok wcześniej). Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 86% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda.

"W 2019 r. na głównym rynku akcji GPW to inwestorzy zagraniczni mieli największy udział w obrocie. Wyniósł on 63%, o 4 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. W II półroczu 2019 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 66% obrotów, o 5 pkt proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 r. i jest to największy udział tej grupy inwestorów w ostatnich dziesięciu latach. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w II półroczu 2019 r. wyniósł 23%, o 3 pkt proc. mniej niż w I połowie roku i o 6 pkt proc. mniej niż w całym 2018 r. Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku akcji GPW spadł w drugiej połowie 2019 r. do 11% w obrotach, co w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r. jest poniżej o 1 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W II półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się animatorzy (udział na poziomie 37%), na drugim TFI (27%), na trzecim OFE (13%).

Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odpowiadali za największy udział w obrocie wynoszący 86%. Oznacza to wzrost o 3 pkt proc. wobec 2018 r. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 3% obrotów, tyle co w 2018 r., a instytucjonalni - 11% (o 3 pkt proc. mniej r/r). W II półroczu 2019 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 52% obrotów akcjami (wzrost o 5 pkt proc. r/r), podano również.

"Krajowi inwestorzy indywidualni odegrali wiodącą rolę na rynku derywatów w 2019 r. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się w 2019 r. na poziomie 47%, a opcjami - 43%. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 18% na kontraktach i o 2 pkt proc. na opcjach - do 28%. Inwestorzy instytucjonalni utrzymali udział w obrotach kontraktami terminowymi na poziomie 35% r/r, a na opcjach zwiększyli o 1 pkt proc. r/r do 29% łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2019 r. animatorzy odpowiadali za 54% obrotów kontraktami, a na opcjach za 42% wśród wszystkich instytucji krajowych. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 50% i 48%" - czytamy dalej.

Na rynku Catalyst główną rolę w obrotach obligacjami odgrywają instytucje krajowe (62% w 2019 r. wobec 59% w 2018 r.). Inwestorzy indywidualni w 2019 r. byli odpowiedzialni za 37% obrotów, co oznacza spadek wobec 2018 r. o 4 pkt proc.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)