EPO: Liczba zgłoszeń patentowych spadła do 469 w 2019 r., przoduje Ryvu i UJ



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Liczba polskich zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) spadła o 9,6% r/r do 469 w 2019 r., podał Urząd. Najwięcej polskich zgłoszeń patentowych złożyły spółka Ryvu i Uniwersytet Jagielloński (UJ).

"Według opublikowanego dziś indeksu patentowego Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO Patent Index 2019), w 2019 r. liczba zgłoszeń patentowych składanych przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i ośrodki badawcze do Europejskiego Urzędu Patentowego spadła o 9,6%. Spadek ten poprzedziły dwa lata zdecydowanego wzrostu, co wpisuje się w model dwóch lat silnego wzrostu, po których następuje rok z mniejszą liczbą zgłoszeń patentowych; model ten zaobserwowano już trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady. Z perspektywy długoterminowej wzrost był jednak mocny: w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba polskich zgłoszeń patentowych składanych do EPO wzrosła o ponad połowę (+129%), z 205 w 2010 r. do 469 w 2019 r." - czytamy w komunikacie.

"Długoterminowy wzrost liczby zgłoszeń patentowych to znak, że Polska stale wzmacnia swój sektor badawczo-rozwojowy, a tym samym stopniowo zwiększa swój potencjał innowacyjny. Korzystanie z patentów ma kluczowe znaczenie w kontekście zwiększenia konkurencyjności danego kraju i jego sektora przedsiębiorstw, jest także niezbędnym warunkiem dla tworzenia miejsc pracy. Szeroki zakres technologii, w obszarze których składane są zgłoszenia patentowe z Polski pokazuje, że polska innowacyjność opiera się na solidnych podstawach" - skomentował prezes EPO António Campinos, cytowany w materiale.

W ujęciu ogólnym w 2019 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego wpłynęło ponad 181 tysięcy zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z 2018 r. i najnowszy rekord. Około 45% zgłoszeń pochodziło z 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, natomiast 55% z pozostałych regionów. Do pięciu krajów z największą liczbą zgłoszeń należały Stany Zjednoczone (25% ogólnej liczby zgłoszeń), Niemcy (15%), Japonia (12%), Chiny (7%) i Francja (6%). Do wzrostu liczby zgłoszeń do EPO w 2019 r. przyczyniły się przede wszystkim Chiny, Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Inny wyraźny trend to gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń patentowych w obszarach komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych, co pokazuje rosnące znaczenie technologii związanych z transformacją cyfrową.

Wśród państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej w 2019 r. istotnie wzrosła liczba zgłoszeń ze Szwecji (+8%), Wielkiej Brytanii (+6,9%) i Hiszpanii (+6%) w porównaniu z 2018 r., natomiast liczba zgłoszeń z Niemiec utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie (+0,5%). Poza Polską, spadek liczby zgłoszeń patentowych odnotowała również Francja (-2,9%), Niderlandy (-2,6%) i Finlandia (-1,4%).

Na czele rankingu polskich wnioskodawców znalazł się koncern biofarmaceutyczny Ryvu Therapeutics oraz Uniwersytet Jagielloński, z których złożono po 8 zgłoszeń patentowych; kolejne miejsca zajęli: producent drukarek 3D - 3DGence oraz Politechnika Śląska (po 7 zgłoszeń), a także Adamed Pharma (5 zgłoszeń). Liczba zgłoszeń z uczelni i instytutów badawczych nieznacznie spadła: w 2019 r. w pierwszej piątce znalazły się zaledwie dwie uczelnie, w porównaniu z trzema w 2018 r. (rys.: najwięksi aplikanci do EPO z Polski - 2019 r.).

"Stanąć na czele rankingu patentowego spośród polskich wnioskodawców razem z Uniwersytetem Jagiellońskim stanowi dla nas ogromne wyróżnienie. Od początku naszej działalności inwestujemy w innowacyjne projekty naukowo-badawcze, dlatego odpowiednia ochrona własności intelektualnej ma dla nas absolutnie kluczowe znaczenie. Rozwijając innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii, wiemy, że dobrze zabezpieczona własność intelektualna stanowi naszą największą i podstawową wartość" - skomentował wiceprezes Ryvu Krzysztof Brzózka, cytowany w osobnym komunikacie spółki.

Liczba europejskich wniosków patentowych zgłaszanych przez Ryvu Therapeutics rośnie z roku na rok, co koresponduje z inwestycjami firmy w badania i rozwój. Niezmiennie, od ponad 12 lat swojej działalności, spółka wykorzystuje potencjał naukowy i gospodarczy skupiony w Krakowie, dzięki czemu może przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy, dodało Ryvu.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Siedziba znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem utworzenia EPO było wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego sobie około 700 mln mieszkańców. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

