Emilewicz: Rekomendujemy przedsiębiorcom wdrożenie pracy zdalnej



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - W związku z rozprzestrzeniającą się falą zachorowań na koronawirusa, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz rekomenduje przedsiębiorcom wdrożenie pracy zdalnej, by ograniczyć kontakty interpersonalne. Dotychczas w Polsce stwierdzono 47 przypadków zachorowania. Jedna osoba zmarła.

Rząd nie planuje zamykania placówek handlowych, ani odcinania kordonem żądnych miast w Polsce. Planowane jest objęcie dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym rodziców dzieci do 12 roku życia (w miejsce tych do 8.). Projekt ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu.

"Praca zdalna, która jest możliwa dzięki specustawie jest dobrym rozwiązaniem na ten trudniejszy czas. Przypomnijmy, że praca zdalna tym się różni od telepracy, że nie wymaga specjalnej akceptacji miejsca pracy przez pracownika. Można zlecić ją niemalże z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Bardzo rekomendujemy takie postępowanie" – powiedziała Emilewicz na konferencji prasowej.

Pracę zdalną wdraża także administracja rządowa. Obecnie zdalnie pracuje m.in. 55% pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), a także część pracowników Ministerstwa Rozwoju (MR).

"To, że jest to możliwe, to także zapewniają dobrej jakości sieci, sieci na pewno są w stanie dzisiaj udźwignąć część pracy, którą wykonujemy w ten sposób. Rekomendujemy, aby wszelkiego rodzaju konferencje odbywać dzisiaj z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nie ma potrzeby, byśmy spotykali się w dużych grupach, w salach" – zaznaczyła Emilewicz.

"Najlepszym sposobem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest ograniczenie kontaktu i takie zachowania rekomendujemy" – zaznaczyła.

Wskazała, że nie ma planów zamykania sklepów, placówek handlowych, ani odcinania kordonem sanitarnym miast w Polsce. Rząd rekomenduje unikanie miejsc, gdzie jest dużo osób.

Emilewicz zaznaczyła, że nie ma powodów, żeby obawiać się braku żywności.

"Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie. Moce produkcyjne w zakładach spożywczych wykorzystywane są na poziomie 80%. Są jeszcze rezerwy. Producenci są gotowi produkować więcej, jeżeli jest taka potrzeba" – dodała.

Minister poinformowała, że po południu spotka się z przedsiębiorcami, odpowiedzialnymi za logistykę, transport żywności.

Uczestniczący w konferencji szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Michał Dworczyk poinformował, że wczoraj przeprowadzono 60 tys. kontroli na przejściach granicznych.

"Na lotniskach co do zasady od dwóch dni jest wprowadzana procedura objęcia wszystkich pasażerów z lotów międzynarodowych pomiary temperatury. Są karty lokalizacyjne, gdy się okaże, że jeden z pasażerów zachorował, to jest łatwo ustalić miejsce pobytu wszystkich pasażerów i objąć ich kwarantanną" – powiedział Dworczyk.

Od dzisiaj do 25 marca w całym kraju zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach wyższych, zamknięto kina, teatry i placówki kultury. Nie funkcjonują też żłobki i przedszkola. Rząd nie wyklucza wydłużenia okresu zamknięcia szkół, gdy zajdzie taka potrzeba.

Od wtorku obowiązuje zakaz organizowania imprez, gromadzących więcej niż 1 tys. osób na stadionie i ponad 500 osób w hali.

Od poniedziałku obowiązuje kompleksowy system ochrony sanitarnej granic na przejściach granicznych z Niemcami (m.in. Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice) i z Czechami (w Gorzyczkach), a od wtorku na wszystkich przejściach granicznych, także na granicy wschodniej i w portach. Kontrole prowadzone są w pociągach dalekobieżnych; mają objąć wszystkie pociągi.

Dotychczas na świecie zanotowano ponad 126,2 tys. potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 116 krajach. Najwięcej w Chinach (ponad 80,9 tys.), Włoszech (ponad 12,4 tys.), Korei Płd. (ponad 7,8 tys.) i Iranie (ponad 9 tys.).

Wśród innych państw europejskich niezwykle szybko wirus rozprzestrzenia się we Francji (2 284) potwierdzone zachorowania), Niemczech (1 966 zachorowań), Hiszpanii (2 277 zachorowań), Szwajcarii (652 potwierdzone zachorowania) i Norwegii (629). Ponad 500 potwierdzonych przypadków zachorowań odnotowano także w: Danii (516), Niderlandach (503) i Szwecji (500).

Rośnie też liczba zarażonych w Wielkiej Brytanii (459 zachorowania), Belgii (314) i Austrii (246).

Wśród państw Europy Środkowej, zarażenie koronawirusem wykryto w Czechach u 94 osób, w Słowenii u 57 osób, w Rumunii - u 47 osób i w Chorwacji - u 19, a także na Słowacji, Węgrzech i w Estonii stwierdzono po kilkanaście przypadków zarażeń. Odnotowano też zachorowania na koronawirusa w Rosji, na Litwie, Łotwie i na Ukrainie.

Spośród wszystkich dotychczas zarażonych zmarło 4 638 osób, w tym: ponad 3 tys. w Chinach, 827 osób we Włoszech, 55 osób w Hiszpanii, 48 we Francji. A także osiem osób w Wielkiej Brytanii, pięć w Niderlandach, cztery w Szwajcarii, trzy w Belgii i trzy w Niemczech.

Od początku wybuchu epidemii udało się wyleczyć ponad 68,2 tys. pacjentów, w tym 1045 pacjentów we Włoszech, 183 pacjentów - w Hiszpanii, w Niemczech - 25, w Wielkiej Brytanii – 18 i 12 pacjentów we Francji.

(ISBnews)