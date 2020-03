"W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, jako podmiot wdrażający program MojePPK, zwróciłem się z wnioskiem do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju o wydłużenie dla średnich firm terminów wdrożenia PPK na II etapie do dat przewidzianych dla III etapu" - napisał w piątek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Borys napisał, że w przypadku wprowadzenia stosownych zmian prawnych termin zawarcia umowy o zarządzanie zostanie wydłużony z 24 kwietnia 2020 r. do 27 października 2020 r., a termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK z 11 maja 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

"Zmiana terminów powinna ułatwić pracodawcom wdrożenie programu MojePPK" - napisał.

Borys wskazał, że wydłużenie terminów ma na celu wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem oraz zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń i kampanii dla pracowników".

Druga tura wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych, która obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 250 osób rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r. Tzw. średnie firmy najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r. muszą podpisać umowy o zarządzanie środkami z PPK z jedną z 20 uprawnionych do tego instytucji finansowych. Z kolei 11 maja 2020 r. mija termin podpisywania umów o prowadzenie PPK (umowa zawarta przez pracodawcę, w imieniu zatrudnionych).

Pierwsza tura - obejmująca największe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 osób) zakończyła się 12 listopada 2019 roku. Do PPK przystąpiło w sumie 39 proc. z ok. 3 mln uprawnionych. Włącznie z uczestnikami Pracowniczych Programów Emerytalnych - jak wyliczył Polski Fundusz Rozwoju - partycypacja w PPK wyniosła 41 proc.

W trzeciej turze do PPK mają przystąpić podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób. obowiązek ten dotyczy ok. 58 tys. firm, w których pracuje ok. 1,7 mln osób. Na podpisanie umów o zarządzanie małe firmy mają czas do 27 października 2020 roku, natomiast termin podpisania umów o prowadzenie mija 10 listopada 2020 roku.

W czwartej turze, która rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku do PPK muszą przystąpić jednostki sektora finansów publicznych. Z danych PFR wynika, że jest ich ok. 83 tys. Liczba zatrudnionych to 5,7 mln osób.

Na początku marca br. Paweł Borys informował, że w drugim etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych podpisano 4,8 tys. umów, czyli z około jedną czwartą firm w tym przedziale. Jak wskazał, drugi etap wdrażania PPK obejmuje ok. 20 tys. firm, zatrudniających ok. 2 mln pracowników.

Szef PFR tłumaczył wówczas, że proces ten przebiegał "lepiej" niż w pierwszym etapie, gdy większość pracodawców podejmowała decyzję w ostatniej chwili. Zdaniem Borysa kumulacja nowych umów miałaby nastąpić w marcu i kwietniu. "Na ten moment nie widzimy tutaj problemów, jeżeli chodzi o tworzenie tych programów w firmach o średniej wielkości" - ocenił.

