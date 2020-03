Dyrektor WHO: Każdy kraj Europy musi podjąć radykalne działania. To największy kryzys naszej epoki

Źródło: PAP

Dyrektor europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Hans Kluge wezwał we wtorek wszystkie państwa kontynentu do podjęcia jak najbardziej radykalnych działań, aby powstrzymać pandemię nowego koronawirusa. Zalecił też intensyfikacje testów.