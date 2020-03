Boryszew wstrzymuje produkcję części dla niektórych producentów aut



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Boryszewa otrzymał od klientów segmentu motoryzacja (w tym Volkswagen Group AG oraz Grupa PSA) informacje o czasowym wstrzymaniu działalności większości ich zakładów produkcyjnych, podała spółka.

"W związku z powyższym spółki segmentu wstrzymywać będą dostawy produkowanych części do zakładów produkcyjnych tych odbiorców.

Segment motoryzacja odpowiada za około 30% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Boryszew. Produkcja w pozostałych segmentach produkcyjnych grupy, w tym w segmencie metale nie została dotychczas ograniczona" - czytamy w komunikacie.

Spółka nie identyfikuje obecnie istotnych ograniczeń związanych z łańcuchem dostaw po stronie zaopatrzenia poszczególnych zakładów.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego emitent nie jest w stanie oszacować możliwych negatywnych skutków finansowych powyższej decyzji" - czytamy także.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)