GTC na razie nie renegocjuje czynszów w swoich obiektach handlowych



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) dopuszcza możliwość kompromisu ws. wysokości czynszów w swoich obiektach handlowych w sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, ale na razie jest za wcześnie na podejmowanie takich negocjacji, poinformował ISBnews prezes Thomas Kurzmann. Zarząd ocenia, że spółka weszła trudny czas pandemii ze stabilną pozycją finansową.

"Za wcześnie, by zaczynać negocjacje z najemcami. Widzimy różne decyzje poszczególnych krajów, rządy deklarują wsparcie. To nie jest jasne jaka będzie sytuacja. Jednak tak, jest możliwe, że będziemy pracować nad pewnym kompromisem w zakresie czynszów" - powiedział Kurzmann w rozmowie z ISBnews.

W zakresie ogólnej sytuacji spółki dyrektor finansowy Erez Boniel podkreślił, że stress-testy na okoliczność kryzysu pokazały mocną pozycję GTC.

"Nie powinniśmy się obawiać. Nasza sytuacja jest silniejsza niż kiedykolwiek. Przeprowadziliśmy stress-testy dla wielu scenariuszy i we wszystkich przetrwaliśmy kryzys całkiem dobrze. Perspektywa spadającego przychodu jest oczywiście wyzwaniem, ale mamy silny zespół" - wskazał Boniel.

Pytany o dywidendę za 2019 r., uzależnił ją od sytuacji na świecie.

"Jeśli kryzys potrwa 1-2 miesiące, decyzja o dywidendzie zapadnie przez końcem II kw. br." - dodał.

GTC odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 74,85 mln euro wobec 91,36 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 169,76 mln euro w 2019 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)