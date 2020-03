ING BSK umożliwia zawieszenie spłaty rat kredytów i leasingu do 6 miesięcy



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski umożliwia klientom indywidualnym oraz firmom zawieszenie spłaty rat kredytów na okres do sześciu miesięcy. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych oraz leasingu, podał bank.

"Wniosek o zawieszenie spłaty można złożyć w kanałach zdalnych. Nie jest do tego konieczna wizyta w oddziale banku. Na początku przyszłego tygodnia bank zaproponuje klientom usprawnienia dotyczące przyspieszenia procesu składania wniosków" - czytamy w komunikacie.

Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłat do sześciu miesięcy, ING adekwatnie wydłuży okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększania miesięcznego obciążenia, dodano.

Bank podał, że odroczenie w spłacie finansowania umożliwia także spółka faktoringowa ING Commercial Finance w ramach szybkiego i maksymalnie uproszczonego procesu.

Od 13 marca ING wprowadził automatyczne przedłużanie o trzy miesiące kredytów odnawialnych dla firm.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)