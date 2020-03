MR: Szacowany spadek sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. rdr w marcu

W marcu oczekujemy spadku sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. - prognozuje Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do czwartkowych danych GUS.