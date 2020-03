To druga przeprowadzona przez Bank Anglii obniżka stóp procentowych w ciągu ośmiu dni - w środę 11 marca zostały one ścięte z poziomu 0,75 proc. do 0,25 proc. Było to zarazem drugie tego typu działanie banku centralnego poza regularnymi posiedzeniami Komisji Polityki Monetarnej (MPC). Główna stopa procentowa jest obecnie na najniższym poziomie w historii.

Decyzja o kolejnej obniżce stóp procentowych została podjęta jednomyślnie przez wszystkich dziewięciu członków MPC.

Jednocześnie Bank Anglii poinformował o zwiększeniu programu zakupu obligacji o kolejne 200 miliardów funtów - do poziomu 645 miliardów, co ma zwiększyć ilość pieniędzy w obiegu.

"Rozprzestrzenianie się Covid-19 i środki podejmowane w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa spowodują szok ekonomiczny, który może być ostry i duży, ale powinien być tymczasowy. Rolą Banku Anglii jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb brytyjskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w radzeniu sobie z zakłóceniami gospodarczymi z tym związanymi" - napisano w komunikacie BoE.

Najbliższe regularne posiedzenie MPC zaplanowane jest na 26 marca.

W poniedziałek nastąpiła - zaplanowana długo wcześniej - zmiana na stanowisku gubernatora Banku Anglii. Marka Carneya zastąpił Andrew Bailey. Nowy gubernator zapewnił, że podejmie wszelkie możliwe działania, by złagodzić gospodarcze skutki koronawirusa.

To samo obiecał minister finansów Rishi Sunak, który we wtorek ogłosił pakiet pomocowy dla gospodarki mający wartość 330 miliardów funtów.

