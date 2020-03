Całkowicie zniknął korek na autostradzie A4 w kierunku przejścia granicznego w Jędrzychowicach – poinformowała policja w Goerlitz.

Również na przygranicznym odcinku autostrady A12 w kierunku przejścia w Świecku nie ma obecnie korków – dowiedziała się PAP w oddziale policji we Frankfurcie nad Odrą.

Na autostradach zostały zlikwidowane wprowadzone w ostatnich dniach tymczasowe ograniczenia prędkości i blokady zjazdów. Obie drogi są ponownie dostępne zarówno dla pojazdów osobowych, jak i ciężarowych.

Policja we Frankfurcie nad Odrą apeluje jednak do kierowców aut osobowych, aby w miarę możliwości kierowali się do innych otwartych przejść granicznych w Gubinie, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą.

W ostatnich dniach na trasach prowadzących w kierunku granicy polsko-niemieckiej tworzyły się wielokilometrowe korki, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy wynosił nawet 30 godzin. Powodem utrudnień na granicach było wprowadzenie przez polskie służby kontroli sanitarnych z powodu epidemii Covid-19.

