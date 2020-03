"Pierwsza partia 1L płynu do dezynfekcji rąk dociera już na stacje @PKN_ORLEN. Zdajemy sobie sprawę z olbrzymiego zapotrzebowania na ten produkt. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, by po zaopatrzeniu służb medycznych jak najszerzej trafiał on do otwartej sprzedaży" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.



Cena detaliczna płynu w opakowaniu 1 litr to 15 zł, a na stacjach PKN Orlen wprowadzony został limit jednego opakowania na klienta.



Kilka dni temu prezes Orlenu zapowiadał podczas briefingu w Jedliczu, gdzie spółka Orlen Oil produkuje płyn do dezynfekcji, że w marcu koncern wyprodukuje ok. 2,5 mln l płynu, a w kwietniu już ok. 4,5 mln l. W pierwszej kolejności produkowane były opakowania 5-litrowe, następnie 1-litrowe, a w przyszłym tygodniu być może ruszy także produkcja opakowań 0,5-litrowych.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



