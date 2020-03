Erbud: Budowy w Belgii zamknięte do 5 kwietnia, 266 pracowników wróci do kraju



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostały zamknięte do 5 kwietnia wszystkie budowy na terenie Belgii, podał Erbud. W związku z tym 266 pracowników wróci do kraju i przejdzie kwarantannę.

"Na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ogłaszania na obszarach, gdzie spółki z Grupy Erbud prowadzą swoją działalność restrykcji związanych z walką z COVID- 19, zarząd emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym zostały zamknięte wszystkie budowy na terenie Belgii. Budowy zostały zamknięte do dnia 5 kwietnia 2020 roku z możliwością dalszego wydłużania tego okresu. 266 pracowników wróci do kraju i w konsekwencji przejdzie 14-dniową kwarantannę" - czytamy w komunikacie.

Na chwilę obecną wszystkie inne projekty są realizowane zgodnie z planem, a zarząd nie ma informacji o innych podobnych do tego zdarzeniach. Erbud wskazuje jednak, że pandemia koronawirusa może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów wykonania prac w ramach kontraktów, podano także.

"W związku z pandemią koronawirusa oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją powołany został w Grupie Erbud Zespół Bezpieczeństwa, który koordynuje działania związane z walką ze skutkami koronawirusa oraz na bieżąco monitoruje ryzyka związane z działalnością emitenta. Zarząd emitenta informuje, że pomimo powyższych okoliczności na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa emitenta oraz grupy Erbud S.A. jest stabilna" - czytamy w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)