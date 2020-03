Francja: Minister apeluje o wypłacanie premii pracownikom pracującym w czasie epidemii

Źródło: PAP

Minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire zaapelował w piątek do firm o wypłatę 1000 euro premii, aby zachęcić pracowników do pracy w czasie epidemii koronawirusa. Rząd i część przedsiębiorców wywierają presję na ubezpieczycieli, by uczestniczyli w działaniach solidarnościowych.