Grupa Lotos przekaże 5 mln zł 4 szpitalom na Pomorzu i w woj. zachodniopomorskim



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos za pośrednictwem Fundacji Lotos przekaże 5 mln zł na walkę z koronawirusem, podała spółka. Pieniądze trafią do czterech polskich szpitali - na Pomorzu i w woj. zachodniopomorskim. Placówki będą mogły zakupić niezbędny sprzęt medyczny, m.in. respiratory, termometry i leki.

Pomoc realizowana we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych polega na wyposażeniu szpitali w sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. Ma on znacząco poprawić standard leczenia chorych oraz ułatwić pracę personelowi medycznemu, podano.

"Grupa Lotos to przede wszystkim ludzie. Chcemy mieć realny wpływ na pomoc w walce z koronawirusem. Nasza firma jest odpowiedzialna społecznie, dlatego w obliczu tej trudnej sytuacji, która dotknęła każdego z nas, zdecydowaliśmy się wspomóc cztery szpitale: dwa z województwa pomorskiego i dwa z zachodniopomorskiego. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy placówki te będą lepiej przygotowane do walki w czasie epidemii koronawirusa" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.

W obecnym stanie epidemii firma wspólnie ze szpitalami ustaliła listę potrzeb. To respiratory, łóżka szpitalne, środki ochrony osobistej, środki higieniczne, termometry bezdotykowe, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne środki niezbędne do opieki nad pacjentem z SARS-CoV-2.

Grupa LOTOS wesprze:

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku,

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, wskazano również.

Dwa szpitale, w Gdańsku i Szczecinie, to placówki medyczne przekształcone przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w jednoimienne szpitale zakaźne, które zajmują się wyłącznie pacjentami zakażonymi koronawirusem. Mogą również leczyć osoby posiadające inne schorzenia, dlatego ich dobre wyposażenie jest niezwykle istotne.

W osobnym komunikacie Grupa Lotos poinformowała, że wesprze wszystkich funkcjonariuszy na służbie działających na granicy Polski. Umundurowani lub poruszający się pojazdami oznakowanymi, przyjeżdżający na wybrane stacje Lotos, będą mieli prawo uzyskać darmowy gorący napój lub napoje Dynamic.

"W wyniku zagrożenia spowodowanego przez koronawirus COVID-19, zostały przywrócone kontrole na granicy Polski. W obliczu tej trudnej sytuacji, Grupa Lotos włączyła się w akcję mającą na celu wsparcie służb mundurowych, pracujących na granicy Polski" - czytamy w komunikacie.

Spółka Lotos Paliwa dobrała stacje, których odległość od punktów granicznych wynosi do 30 km.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)