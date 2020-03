PKN Orlen: Na stacje trafiło ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Na stacje paliw PKN Orlen trafiło już ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk, produkowanego przez spółkę Orlen Oil z grupy kapitałowej Orlen w zakładzie w Jedliczu, poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

"W ciągu 10 dni od rozpoczęcia produkcji na stacje @PKN_ORLEN trafiło już ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk. Zdajemy sobie sprawę z olbrzymiego zapotrzebowania na ten produkt dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby systematycznie zwiększać jego dostępność" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

Wcześniej koncern informował, że w marcu br. łączna produkcja płynu wyniesie ok. 2,5 mln litrów, a w kwietniu wzrośnie do ok. 4,5 mln litrów. W pierwszej kolejności ok. 500 tys. litrów płynu trafiło do Agencji Rezerw Materiałowych (ARM).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)