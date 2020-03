Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu do 8 szpitali



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego do 8 szpitali tj. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie, podał bank.

"Lekarze i personel medyczny potrzebują naszego wsparcia. Walka z epidemią koronawirusa wymaga natychmiastowych działań, w tym wsparcia finansowego, dlatego my pomagamy już dzisiaj. Wszyscy chcielibyśmy jak najszybciej móc razem znowu cieszyć się, tym co dobre, zwyczajne i piękne. Dzisiaj mamy okazję, aby się do tego przyczynić i pomóc innym. Jako instytucja finansowa działamy odpowiedzialnie, dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników, pomagając naszym klientom przejść przez ten trudny czas, a także odpowiadając na najpilniejsze potrzeby społeczeństwa" - powiedział CEO Santander Bank Polska Michał Gajewski, cytowany w komunikacie.

Bank zapowiedział, że podwoi kwotę zebraną w zbiórce charytatywnej uruchomionej przez Fundację Santander Bank Polska; zbiórka trwa do 14 kwietnia 2020 roku.

"Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć więcej, dlatego będziemy zachęcać naszych klientów i pracowników by włączyli się do akcji. Dziś to lekarze, pielęgniarki, ratownicy, laboranci i cały personel medyczny walczy o nasze zdrowie, życie i powrót do upragnionej codzienności. Dlatego nawet najmniejsza wpłacona kwota ma znaczenie, a każda będzie ponadto podwajana przez bank" - powiedziała prezes Fundacji Santander Bank Polska Marzena Atkielska, cytowana w komunikacie.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)