Unimot: Średni spadek sprzedaży paliw na stacjach Avia wynosi 20%



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Przeciętny spadek sprzedaży paliw na stacjach Avia od czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z walką z koronawirusem wynosi ok. 20%, poinformował ISBnews prezes Unimotu, zarządzającego siecią Avia w Polsce, Adam Sikorski.

"Nie ukrywam, że rynek zachowuje się dziwnie, a spadki są bardzo zróżnicowane, od 25-30% szczególnie w niedziele, do zaledwie kilku procent w niektóre z pozostałych dni tygodnia. Średnio jest to jednak ok. 20%, co prawdopodobnie wynika stąd, że większość stacji Avia zlokalizowana jest w mniejszych miejscowościach, gdzie spadki są mniejsze niż w dużych miastach" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Jak zaznaczył, spadki dotyczą także usług w rodzaju myjni, które nie są uważane za produkty pierwszej potrzeby, natomiast nie dotyczą sprzedaży pozapaliwowej w sklepach.

"Sprzedaż produktów pozapaliwowych utrzymuje się na praktycznie niezmienionym poziomie" - zapewnił.

Szef Unimotu zakłada, że spadki sprzedaży paliw mogą się jeszcze pogłębić, bo część klientów np. tankuje do pełna na wszelki wypadek, choć planuje ograniczenie przemieszczania się.

Jednocześnie jednak na dzisiaj spółka nie przewiduje zmian w planie dotyczącym rozwoju sieci Avia, który przewiduje co najmniej 30 nowych stacji w 2020 roku.

"Obecnie na rynku panuje duża nerwowość. Nasz zespół cały czas pracuje nad pozyskiwaniem nowych stacji, ale jednocześnie nie ma nacisku na jak najszybsze podpisywanie umów, bo zachowujemy ostrożność z wydawaniem gotówki, a każda umowa franczyzowa to dla nas wydatek rzędu 200-300 tys. zł. Zresztą sami potencjalni partnerzy też nie dążą do szybkiej finalizacji umów" - powiedział prezes.

W jego ocenie, nie ma jednak zagrożenia dla realizacji tegorocznego planu, bo gdyby nie celowe wstrzymanie tego procesu przez spółkę, jego większa część już dzisiaj byłaby zrealizowana.

"W tym momencie nie widzę zagrożenia dla naszych długoterminowych planów" - podkreślił Sikorski.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)