Solaris ma umowę na kolejnych 20 autobusów elektrycznych dla PKM Jaworzno



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie kupuje kolejnych 20 autobusów elektrycznych marki Solaris. Kontrakt zakłada dostawę 15 pojazdów Urbino 12 electric i 5 niskowejściowych Urbino 8,9 LE electric. Wraz z realizacją umowy aż 80% autobusów w barwach Jaworzna będą stanowić elektryczne Solarisy, podał producent.

"Dla Jaworzna przyszłość transportu jest tylko elektryczna. W 2015 roku pierwszy w Polsce autobus elektryczny wyjechał na linię właśnie w tym mieście. Dziś w błękitnych barwach PKM Jaworzno jeździ ich już 23 i wszystkie to pojazdy Solarisa. Doskonałe osiągi e-busów i ich jakość utwierdziły przewoźnika w przekonaniu, że obrał dobry kierunek i że przyszłością transportu publicznego są właśnie pojazdy elektryczne. Podpisana w ostatnich dniach umowa na dostawę kolejnych 20 bateryjnych autobusów sprawi, że aż 80% floty jeżdżącej po ulicach Jaworzna będą stanowić elektryczne pojazdy marki Solaris" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z podpisaną umową, niskowejściowe 9-metrowe pojazdy Solaris dostarczy do przewoźnika jeszcze w tym roku, natomiast 12-metrowe Urbino electric dołączą do nich w I połowie 2021, dodano.

Wszystkie pojazdy zamówione przez klienta Solaris wyposaży w baterie Solaris High Energy o pojemności 160 kWh. PKM Jaworzno ładuje baterie w swoich autobusach elektrycznych za pomocą ładowarek pantografowych o mocy 190 kW oraz poprzez złącze plug-in. Tak też będzie i w tym przypadku. Klimatyzowane wnętrza autobusów pomieszczą odpowiednio 55 osób w przypadku Urbino 8,9 LE i 75 osób w Urbino 12 electric, podano także.

"Jaworzno konsekwentnie realizuje swoje plany stopniowej przemiany floty na elektryczną i jest jednym z liderów wdrażania e-mobilności na skalę europejską. Przewoźnik inwestuje nie tylko w bezemisyjne pojazdy, ale i systemy ładowania. Jaworznickie 'Centrum E-mobilności', jest jedną z najnowocześniejszych zajezdni w Europie. Ładowarki zajezdniowe w obiekcie umożliwiają jednoczesne ładowanie aż ośmiu pojazdów. 5 kolejnych stacji do ładowania poprzez pantograf oraz 10 ładowarek typu plug-in zamontowanych na zajezdni przewoźnik zamierza zakupić w ramach osobnego zamówienia" - czytamy także.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Produkty marki Solaris obecne są w 32 państwach w ponad 750 miastach. Łącznie producent dostarczył do swoich klientów blisko 19 000 pojazdów.

(ISBnews)