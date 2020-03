„Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i presji czasu, ogłaszamy konkurs, który jest pod wieloma względami inny, niż pozostałe nasze konkursy: ma bardzo krótkie terminy naboru i oceny, określoną grupę badaczy, do których go kierujemy oraz niezwykle elastyczne zasady realizacji grantu. Wierzymy, że to dodatkowe finansowanie oraz rozluźnienie reguł, ułatwi zespołom naukowców, którzy pracują nad tą problematyką, zintensyfikowanie swoich prac” – wyjaśniła przewodnicząca rady NCN prof. Małgorzata Kossowska, cytowana w przesłanym w poniedziałek komunikacie NCN. Wyraziła nadzieję, że polscy naukowcy z powodzeniem włączą się w walkę z COVID-19 i dostarczą rozwiązań nie tylko medycznych, ale i psychologicznych i społecznych.

Konkurs „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19” jest skierowany do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania chorobie oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Jak wyjaśniono w komunikacie, finansowane będą przede wszystkim badania podstawowe związane z patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19; badania nad mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia, oraz badania nad psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

O środki ubiegać się mogą badacze ze stopniem naukowym co najmniej doktora, którzy mają udokumentowane osiągnięcia i pełnili rolę kierownika co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (Opus, Sonatina, Sonata, Sonata Bis, Harmonia, Maestro, Symfonia, Polonez) oraz międzynarodowych konkursów albo są laureatami konkursów międzynarodowych lub krajowych.

Termin składania wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa 14 kwietnia, wyniki zostaną ogłoszone w połowie maja.

Na realizację zaplanowanych badań naukowcy będą mieć maksymalnie półtora roku. Wyniki prac muszą być powszechnie udostępniane zaraz po ich uzyskaniu.(PAP)

autor: Beata Kołodziej