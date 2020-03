Morawiecki, który zabrał głos przed senacką debatą nad rządowymi ustawami o "tarczy antykryzysowej", ocenił, że warunkiem przetrwania w dobie obecnego kryzysu jest elastyczność reakcji na każdym szczeblu i w każdej dziedzinie.

"Codziennie staramy się adaptować i wdrażać nowe rozwiązania i takie rozwiązania zamierzamy również jutro, dodatkowe obostrzenia, rygory sanitarne, epidemiologiczne wdrożyć" - mówił premier.

"Wszystko to po to, że teraz nasza, jeśli tak mogę powiedzieć, cała państwowa orkiestra, wszystkie instytucje legislacyjne związane z władzą wykonawczą, ale także samorządowe musimy grać do jednej bramki i starać się wypracować najlepsze możliwe rozwiązania w tych realiach, w których się poruszamy" - dodał szef rządu.

