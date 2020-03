Asseco wdrożyło cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Echo Investment przy współpracy z Asseco Data Systems - spółka zależna Asseco Poland - i Samsung Electronics Polska wprowadził cyfrowe umowy rezerwacyjne podpisywane na urządzeniu mobilnym, poinformowało Asseco DS.

"Usługa wykorzystuje technologię kwalifikowanego i biometrycznego podpisu elektronicznego. Podpisywanie dokumentów bezpośrednio na smartfonie umożliwia specjalna aplikacja, dzięki której można złożyć zarówno odręczny e-podpis biometryczny, jak i e-podpis kwalifikowany. Proces jest dodatkowo zabezpieczony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. To sprawia, że nabywca otrzymuje dokument, który jest skuteczny prawnie" - powiedział dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w pionie usług bezpieczeństwa i zaufania Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie.

Aplikacja funkcjonuje w oparciu o dedykowany system CRM.

"Proces funkcjonuje w oparciu o dedykowany system CRM, który jest obsługiwany przy użyciu urządzeń mobilnych. Realizacja usług zapewniona jest za pomocą integracji rozwiązań biometrycznych ze środowiskiem usług zaufania dając nowoczesny sposób ochrony i integralności przetwarzanych informacji" - powiedział dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska Tomasz Chomicki, cytowany w komunikacie.

W procesie mobilnej rezerwacji mieszkań odręczny podpis na dokumentach zastąpiony został podpisem odręcznym utrwalonym elektronicznie, który składany jest przez przedstawiciela Echo na smartfonie lub tablecie. Wydana przez Asseco pieczęć elektroniczna potwierdza, że stroną umowy jest Echo Investment. Klient wyraża zgodę na warunki umowy poprzez dokonanie opłaty rezerwacyjnej, podano także.

Zdalne umowy rezerwacyjne to kolejny etap cyfryzacji procesu zakupu nieruchomości wprowadzony przez Echo Investment. W 2019 r. deweloper jako pierwszy na rynku wdrożył mobilne odbiory mieszkań, planuje też kolejne procesy.

Umowa rezerwacyjna jest pierwszym formalnym krokiem zakupu mieszkania od dewelopera. Do tej pory wymagał on fizycznego spotkania obu stron transakcji. Dzięki technologii biometrii i wygody urządzeń mobilnych, w Echo Investment będą one podpisywane bez konieczności fizycznego spotkania z przedstawicielem i podpisywania umowy papierowej. System wykorzystujący technologię biometrii i wszechobecne urządzenia mobilne pozwolił na pełną elektronizację tego procesu, podano także.

"To prosty i bezpieczny system, który oszczędza czas, upraszcza formalności, a szczególnie w obecnych czasach ułatwia przeprowadzenie transakcji. Szczegóły umowy są ustalane na zdalnych spotkaniach pomiędzy doradcą, a klientem. Następnie doradca składa w wyznaczonym miejscu podpis biometryczny za pomocą aplikacji Signatus, czyli podpisuje się np. elektronicznym długopisem na ekranie. Takie rozwiązanie zostało świetnie przyjęte przez naszych klientów: kilku z nich skorzystało z tego narzędzia już w pierwszym dniu jego funkcjonowania" - dodał dyrektor sprzedaży w dziale mieszkaniowym Echo Investment Dawid Wrona, cytowany w komunikacie.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)