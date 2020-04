Rosja wyslała do USA samolot ze sprzętem medycznym. Pieskow: Trump z wdzięcznością przyjął tę pomoc

Źródło: PAP

Rosyjski samolot ze sprzętem medycznym przeznaczonym do walki z koronawirusem i z ładunkiem maseczek ochronnych odleciał w nocy z wtorku na środę do Stanów Zjednoczonych - podało ministerstwo obrony Rosji. Wysłanie pomocy do USA zapowiadał wcześniej Kreml.