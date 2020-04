Nestmedic realizuje bez zakłóceń plan finansowania zamierzeń



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Nestmedic realizuje bez zakłóceń plan finansowania swoich zamierzeń mimo wycofania się inwestora z objęcia akcji , poinformował ISBnews prezes Nestmedic Jacek Gnich.

"Sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz niestabilnością rynków finansowych spowodowała wycofanie się inwestora, który miał objąć 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,50 zł za jedną akcję. Miał to być dodatkowy zastrzyk gotówki, który zamierzaliśmy przeznaczyć na dalszy rozwój urządzenia na rynkach zagranicznych. Realizujemy bez zakłóceń plan finansowania zamierzeń spółki z Deutsche Balaton" - powiedział ISBnews Gnich.

Podkreślił, że sytuacja finansowa Nestmedic jest stabilna.

"Ważnym krokiem rozwoju spółki było podpisanie umowy inwestycyjnej z niemieckim funduszem Deutsche Balaton Aktiengesellschaft. Łączna wartość kontraktu opiewa na łączną kwotę do ok. 8,6 mln zł, a pozyskane środki od zagranicznego inwestora to szansa na wykorzystanie międzynarodowego potencjału systemu Pregnabit" - dodał prezes.

Jak stwierdził, telemedyczne KTG Pregnabit od Nestmedic zyskuje coraz większą popularność już od dłuższego czasu - zarówno wśród pacjentek jak i wśród personelu medycznego.

"Tylko w tym roku podpisaliśmy umowy z dwiema kolejnymi placówkami medycznymi - szpitalem w Głubczycach, a także z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku. Wzrasta również liczba wykonywanych badań. W pierwszym kwartale 2019 odnotowaliśmy 750 badań, a w analogicznym okresie obecnego roku liczba ta wzrosła do 1313 – jest to więc wzrost o 75%. W samym marcu tego roku przeprowadziliśmy 505 badań" - wymienił Gnich.

W jego ocenie, zainteresowanie rozwiązaniami telemedycznymi wzrasta, a obecnie potęguje je sytuacja globalna.

"Konieczność społecznej izolacji wymusza przyśpieszenie technologiczne i zastosowanie nowoczesnych technologii w dziedzinach, w których większość procesów odbywała się za pośrednictwem tradycyjnych urządzeń, a rozwiązania cyfrowe stanowiły jedynie dodatek do analogowego świata. Społeczeństwo poszukuje rozwiązań, które pozwolą im na zdalne załatwienie spraw, z przeprowadzeniem badań medycznych włącznie" - wskazał Gnich.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną spółka zdecydowała maksymalnie uprościć system wypożyczeń KTG Pregnabit. Od połowy marca kobiety w III trymestrze ciąży mogą zamówić urządzenie bezpośrednio do domu, za pośrednictwem strony internetowej.

"Kampania związana z wypożyczeniami trwa zbyt krótko, żeby podawać szczegółowe dane, natomiast możemy powiedzieć, że zainteresowanie jest duże" - podsumował prezes Nestmedic.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

