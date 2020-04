Przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 roku, ale od tamtego czasu, dwukrotnie wpływały odwołania składane do Krajowej Izby Odwoławczej przez niektóre uczestniczące w tym przetargu firmy.

Ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano z końcem marca. Rzecznik prowadzących inwestycję PKP Polskie Linie Kolejowe SA Mirosław Siemieniec poinformował w środę PAP, że najkorzystniejszą ofertą w tym przetargu jest oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol Corporation i Sinohydro Corporation Limited.

W informacji o wyborze tej oferty zamieszczonej na platformie zakupowej PKP PLK podano, że konsorcjum zaproponowało kwotę 3,3 mld zł netto (4,1 mld zł brutto). W przetargu stosowano aukcję elektroniczną.

Mirosław Siemieniec poinformował, że przed tym wyborem konsorcjum uzupełniło dokumenty, dalej możliwe są odwołania. "Obowiązują procedury. Możliwe jest składanie odwołania do KIO" - poinformował Siemieniec. Zaznaczył, że jeśli nie byłoby dalszych odwołań, podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w pierwszej połowie 2020 r.

W przetargu startowały trzy konsorcja. W opublikowanych we wtorek dokumentach o wyborze najkorzystniejszej oferty podano, że spełnia ona wszystkie kryteria, warunki udziału w przetargu i zdobyła 100 proc. punktów w ocenie.

Fragment trasy Czyżew-Białystok to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. To ostatni odcinek modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok - fragmentu międzynarodowej trasy Rail Baltica. Jak zapowiadały wcześniej wielokrotnie PKP PLK, po modernizacji trasy pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny, czyli o godzinę krócej niż obecnie.

Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę.

