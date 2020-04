Wielton czasowo wstrzyma produkcję zakładu w Wieluniu z powodu koronawirusa



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Wielton podjął decyzję o czasowym zawieszeniu od 6 kwietnia 2020 r. produkcji w zakładach w Wieluniu w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19, podała spółka.

"Decyzja podyktowana jest troską o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych spółki oraz wiąże się z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na kanały dystrybucji produktów oraz ograniczeniem skuteczności łańcucha dostaw niezbędnego do kontynuowania działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Do tej pory spółka nie ma informacji o anulowaniu przez klientów zamówień, a większość klientów wnosi o przesunięcie terminów dostaw, zastrzeżono.

"Spółka podczas czasowego zawieszenia produkcji zamierza przeprowadzić prace modernizacyjne i optymalizacyjne na terenie zakładów znajdujących się w siedzibie emitenta, związane m.in. ze zmianami umiejscowienia poszczególnych linii technologicznych, optymalnym ułożeniem procesu produkcyjnego oraz naprawami i remontami. Przywołane prace będą prowadzone przez zespół pracowników wykonujący powierzone zadania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Wobec zaistniałej sytuacji spółka zamierza skorzystać z wszelkich dostępnych form pomocy" - czytamy dalej.

Obecnie rozmiar wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej Wielton jest nieznany i niemożliwy do oszacowania, podsumowano.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)