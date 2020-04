Wykonawcą inwestycji jest Polaqua. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r.



Umowa o wartości ok. 559,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy, przy czym w okresie do 10 miesięcy od zawarcia umowy wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r., podano w komunikacie.



"Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie 12,5 km odcinka autostrady o przekroju dwujezdniowym, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę trzeciego pasa ruchu w przyszłości. Wybudowane zostaną węzły Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne)" - czytamy dalej.

Na wschód od Warszawy w realizacji znajdują się już dwa odcinki autostrady A2 o łącznej długości 14,8 km: od węzła Lubelska do węzła Konik oraz od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Koszt realizacji obu odcinków to 764,3 mln zł. Planowany termin udostępnienia drogi kierowcom to III kw. 2020 r., przypomniano.



5 marca 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka autostrady A2 o długości 12 km pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów autostrady A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią. Prace nad koncepcją programową dla odcinków od Siedlec przez Białą Podlaską do granicy państwa, o łącznej długości 95,5 km, zakończą się wiosną 2020 r., podsumowano.

>>> Czytaj też: W ramach akcji "Lot do Domu" do Polski wróciło 54 tys. osób