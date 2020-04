JSW sfinansowała zakup 12 400 kombinezonów ochronnych dla służby zdrowia



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sfinansowała zakup 12 400 kombinezonów ochronnych dla pracowników służby zdrowia o wartości 0,5 mln zł, podała spółka.

"Kupiliśmy dokładnie 12 400 sztuk kombinezonów trzech typów. Trafią do osób, które walczą z epidemią na pierwszej linii frontu" - powiedział dyrektor zabezpieczenia materiałowego i majątku w Zakładzie Wsparcia Produkcji Sebastian Meisner, cytowany w komunikacie.

Zakupione przez JSW kombinezony ST 40, ST 60 i ST 70, chroniące użytkowników przed czynnikami biologicznymi, przewieziono do magazynów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tychach. Służby wojewody zdecydują teraz, gdzie przekazać sprzęt.

Jastrzębska Spółka Węglowa wsparła walkę z epidemią i jej skutkami już po raz drugi. Kilka dni temu, za pośrednictwem Fundacji JSW, spółka zasiliła konta trzech szpitali kwotą 2 mln zł, przypomniano.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)