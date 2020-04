Coface: Opóźnienia płatności za towary sięgają średnio ponad 57 dni



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Średnie opóźnienia płatności zmniejszyły się na przestrzeni 2019 roku o ok. 3 dni, lecz firmy nadal otrzymują płatność za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę ze znacznym opóźnieniem sięgającym 57,2 dni, wynika z badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce.

"W trakcie 2019 r. opóźnienia płatności zmniejszyły się, jednak w niewielkim stopniu. Badanie Coface wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa doświadczają średnich zaległości płatniczych sięgających 57,2 dni, czyli niemal o 3 dni krócej niż w naszym poprzednim badaniu (w ostatnim badaniu Coface zrealizowanym w Niemczech średnie opóźnienia płatności wyniosły 35,5 dni, a w Turcji 40,7 dni w transakcjach na rynku krajowym oraz 58,1 dni w sprzedaży na rynki zagraniczne)" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

W podziale sektorowym najlepiej wypada branża rolno-spożywcza, gdzie zaległości płatnicze wynoszą 36 dni.

"Największe skrócenie opóźnień w płatnościach odnotowała branża transportowa (18 dni krócej niż w 2018 r.). Pomimo tego, transport i budownictwo doświadczają najdłuższych opóźnień odpowiednio o 122 i 104 dni. Największy wzrost opóźnień płatności miał miejsce w branży metalurgicznej (z 53 do 66 dni)" - podano także.

Badanie wykazało, że 98% przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w spływie należności.

"Pomimo oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego, 50% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu spodziewa się wzrostu rentowności, a 10% utrzymania jej na dotychczasowym poziomie. Zwłaszcza branże tekstylno-odzieżowa, motoryzacyjna i energetyczna prognozują wzrost sprzedaży. Z kolei branża farmaceutyczna, metalurgiczna i budownictwo oczekują spadku sprzedaży w kolejnych miesiącach. Zgodnie z naszym badaniem płatności 10 na 12 sektorów oczekuje, że wartość przeterminowanych należności obniży się w kolejnych miesiącach" - czytamy w materiale.

Była to czwarta edycja badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce. Została ona przeprowadzona w grudniu 2019 roku, zatem jego wyniki nie obejmują jeszcze wpływu pandemii na przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono wśród 300 przedsiębiorstw (duże firmy stanowiły 31,3%, średnie - 42,3%, małe – 22,7%, a mikro – 3,7%).

