Jak powiedziała w poniedziałek czasu miejscowego minister rolnictwa i ds. żywności Marie-Claude Bibeau, rząd przeznaczy 1,5 tys. dolarów kanadyjskich na każdego pracownika podczas obowiązkowej kwarantanny. Środki te mają pokryć dodatkowe koszty zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienia niezbędnej opieki czy pomocy.

W zamian za to farmerzy są zobowiązani do zagwarantowania im dwóch tygodni kwarantanny, np. w lokalnych hotelach, oraz wypłacania im wynagrodzenia w tym okresie. Pomoc nie będzie wypłacana pracodawcom naruszającym warunki określone przez rząd.

Kanadyjski sektor rolno-spożywczy zatrudnia co roku od 50 do 60 tys. zagranicznych pracowników, głównie z Meksyku, przylatują też grupy z Gwatemali i innych krajów Ameryki Łacińskiej. Wykwalifikowani pracownicy sektora rolnego są tak potrzebni, że np. Kanadyjska Rada Miodu zdecydowała się wyczarterować samolot, którym w poniedziałek przyleciała do Kanady grupa 80 pszczelarzy z Nikaragui. Po uzgodnieniach między Radą a ministerstwem spraw zagranicznych z lotu skorzystali też Kanadyjczycy, którzy nie mogli wcześniej wrócić do kraju z powodu zamknięcia lotniska w Managui – opisywał dziennik „The Globe and Mail”.

Kiedy Kanada zamykała swoje granice w związku z pandemią koronawirusa, rząd zezwolił na przyjazd pracowników rolnych pod warunkiem zapewnienia im kwarantanny przez pracodawców. Jak wskazywały media, choć podróżnych obserwuje się przed wylotem z Meksyku, to nie jest to rzeczywista kontrola, nie ma też mechanizmu zapewniającego, że pracodawcy nie wymuszą na nowo przybyłych rozpoczęcia pracy przed upływem kwarantanny.

Podczas sobotniej debaty nad rządowym pakietem pomocy w wysokości 73 mld CAD Yves-Francois Blanchet, lider trzeciej co do wielkości partii w parlamencie Blok Quebecki (BQ), często wspierającej mniejszościowy rząd liberałów, pytał, dlaczego grupa pracowników rolnych z Meksyku i Gwatemali, która tego dnia rano przyleciała do Montrealu, nie została poddana żadnym testom.

Blanchet wskazywał, że na farmach nie każdy pokój dla pracowników ma osobną łazienkę czy kuchnię, więc kwarantanna może być iluzoryczna. W poniedziałek lider BQ nadal podnosił, że kontrola stanu zdrowia przyjezdnych pracowników nie może być przerzucana ani na rolników, ani na niewielkie społeczności na terenach wiejskich. „To zadanie Ottawy, by nas chronić” - napisał na Twitterze, wskazując że z 60 tys. zagranicznych pracowników rolnych w Kanadzie 16 tys. pracuje w Quebecu.

Dziennik „La Presse” dodał jednak, że porozumienie między Kanadą i Meksykiem w sprawie zezwoleń na pracę sezonową w roku pandemii zostało zawarte dopiero po uzgodnieniach w sprawie gwarancji dla bezpieczeństwa meksykańskich pracowników.

W ramach pomocy dla sektora rolnego rząd utworzył już w minionych tygodniach linię kredytową w wysokości 5 mld CAD na wsparcie dla farmerów i firm mających problemy z płynnością finansową.