Trudeau ogłosił kolejne programy pomocy dla gospodarki podczas pandemii. Poza prawie 2,5 mld dol. na programy dla sektora naftowego, w tym małych i średnich firm sektora oraz informacją o dalszej pomocy kredytowej, rząd w Ottawie przekaże też 962 mln dol. na wsparcie dla małych i średnich firm w rejonach rolniczych.

Trudeau zwrócił uwagę, że firmy te mogą mieć problemy z dostępem do kredytu za pośrednictwem banków i kas oszczędnościowo-kredytowych, bo czasem nawet z nich nie korzystają, nie mają też możliwości skorzystania z istniejących już programów pomocy rządu, takich jak subsydia do wynagrodzeń pracowników czy nieoprocentowanych kredytów.

Jak później wyjaśniała podczas konferencji prasowej minister ds. rozwoju gospodarczego Melanie Joly, 962 mln dol. dla regionalnych agencji rozwoju podwaja ich budżet, a głównym celem programu jest pomoc firmom w małych ośrodkach.

Dodatkowa forma wsparcia dla małych firm to 270 mln dla przedsiębiorstw prowadzących badania nad technologiami, innowacjami i startupów, które działają na tyle krótko, że np. nie kwalifikują się do otrzymania subsydiów do wynagrodzeń. Jednak, jak mówił minister przemysłu Navdeep Bains, początkujące firmy, które mają innowacyjne pomysły, ostatecznie stają się „kluczowymi dla długoterminowego wzrostu i dobrych miejsc pracy”.

Od kiedy pięć tygodni temu rząd zaczął ogłaszać kolejne pakiety pomocy, cały czas trwa poprawianie tych programów, w dużej części właśnie pod kątem potrzeb małych firm. W ostatnich dniach np. rząd tak zmienił Canada Response Emergency Benefit (CERB), czyli program wypłat wsparcia dla osób, które nie korzystają z zasiłków dla bezrobotnych, bo są np. samozatrudnione, że kwalifikują się do niego także ci, którym pozostały dochody nieprzekraczające 1000 dol.

Według rządowych danych, dotychczas wpłynęło 7,9 mln wniosków, po których zrealizowano już 7,5 mln wypłat, które zostały przekazane w ramach CERB, a wypłacono łącznie 17,35 mld. Trudeau zapowiedział, że dane o CERB będą publicznie dostępne na aktualizowanej stronie internetowej.

Dotychczasowe dwa największe pakiety pomocy: 107 mld i 73 mld, które pokrywają m.in. CERB jak i subwencje do płac pracowników, szybszy dostęp do zasiłków dla bezrobotnych, wymagały akceptacji parlamentu. Izba Gmin i Senat zebrały się dwa razy na nadzwyczajne posiedzenia, obradując przy minimalnym kworum. Posiedzenia Izby Gmin są zawieszone do najbliższego poniedziałku, ale część opozycji domaga się powrotu do obrad, by parlamentarzyści mogli zadawać rządowi pytania. Jednak większość partii opozycyjnych i rządzący liberałowie skłaniają się ku połączeniu ograniczonych posiedzeń z wirtualnymi obradami. Senat zaś ogłosił w piątek, że zawiesza obrady do 2 czerwca br.

