Chińska firma chce w ten sposób poprawić swoją zagraniczną pozycję na rynku usług w „chmurze”. Informacja podkreśla ambitne ekspansyjne plany firmy.

Inwestycja jest ogromna – stanowi około połowę zysku wygenerowanego przez Alibabę w roku fiskalnym 2019.

Chiński gigant sektora e-commerce planuje przeznaczyć środki z inwestycji na rozbudowę sieci centrów danych, która obecnie liczy 21 obiektów. Środki zostaną też skierowane na rozwój technologii, na przykład w głębokiego uczenia maszynowego.

Usługi w chmurze to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów aktywności internetowego giganta. Przychody wspomnianego oddziału firmy wzrosły w ostatnim kwartale poprzedniego roku aż o 62 proc. (do około 1,5 mld dol.). Ugruntowało to pozycję Chińczyków, którzy szybko nadrabiają zaległości do globalnego lidera tego sektora (Microsoftu) oraz Amazona. Alibaba jest uznawana obok Tencentu i Baidu za jednego z najważniejszych rynkowych graczy.

Jak uważa analityk Bloomberg Intelligence Vey-Sern Ling, głównym celem Alibaby w średniookresowym terminie jest zwiększenie bazy klientów, oferty oraz rozbudowa infrastruktury. Krótkoterminowo firma nie będzie martwiła się rentownością.

Podobnie jak w przypadku Amazona usługi Alibaby „w chmurze” rozwinęły się na bazie mocy obliczeniowej firmy wykorzystywanej do obsługi podstawowej działalności. Chińczycy mają jednak ogromną przewagę nad konkurentem, ponieważ działają na nienasyconym lokalnym rynku.

