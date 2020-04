Movie Games rozważa różne scenariusze rozwoju gry 'Drug Dealer Simulator'



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Movie Games po premierze "Drug Dealer Simulator" (DDS) rozważa różne scenariusze dotyczące rozwoju tego tytułu i podtrzymuje plan wydawniczy na ten rok, poinformował prezes Mateusz Wcześniak.

"Gra 'Drug Dealer Simulator' po 72 godzinach od premiery zanotowała 55 tys. sprzedanych sztuk i byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Posiadamy szereg scenariuszy w zależności od jakości premiery. Po pierwsze, czy dajemy kontynuację do gry czy dodamy jakieś elementy dodatkowe do samej gry. Drugim kierunkiem jest ewentualne stworzenie jakiegoś uniwersum. Możemy także stworzyć kilka innych gier w podobnym klimacie i mamy gdzieś zapisanych parę tytułów, które mogłyby się pojawić przed rozwinięciem samej gry 'DDS'" - powiedział Wcześniak podczas wideokonferencji.

Dodał, że debiut "DDS" pokazał spółce pewien "podręcznik" jak przygotowywać idealną premierę, co będzie miało pozytywny wpływ na kolejne debiuty.

"Zrobimy wszystko, żeby przeportowanie 'DDS' nastąpiło jak najszybciej i wtedy będziemy mogli skupić się na kolejnych produkcjach" - dodał prezes.

Wcześniak podtrzymał opublikowany wcześniej plan debiutów kolejnych gier na bieżący rok.

"Mamy w przygotowaniu liczne premiery, o których informujemy na naszej stronie. Gra 'Lust from Beyond' posiada 95 tys. zapisów, a 'Alaskan Truck Simulator' 100 tys. i to przed marketingiem związanym z premierą, czy także gra 'Car Wash Simulator'. Chcemy, aby debiuty tych największych gier odbyły się w tym roku" - dodał prezes.

Spółka podtrzymała chęć przejścia na główny rynek GPW, ale może to się odbyć bez dodatkowej emisji nowych akcji.

"Podtrzymujemy plany naszego przejścia na główny parkiet. Na nasz dynamiczny rozwój jesteśmy w stanie zarobić i stanowi to pewną odpowiedź na szereg dodatkowych pytań w tym temacie" - dodał prezes.

W połowie 2019 r. w rozmowie z ISBnews prezes Mateusz Wcześniak mówił m.in., że przejście na GPW z NewConnect spółka stara się przeprowadzić i zrealizować jak najszybciej.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)