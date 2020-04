Do przewozu najważniejszych osób w państwie Ministerstwo Obrony wykorzystuje dziś przede wszystkim dwa samoloty Gulfstream G550 (zabierają na pokład kilkanaście osób), Boeinga 737 (zabiera do 132 pasażerów) oraz dwa Embraery ERJ-175 (80 pasażerów), które są czarterowane od LOT-u.

– Usługa czarteru obejmuje wykorzystanie dwóch samolotów w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz jednego samolotu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – mówił kpt. Krzysztof Płatek, rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia, w wywiadzie dla Polski Zbrojnej w ubiegłym roku. LOT jest odpowiedzialny m.in. za obsługę techniczną samolotów, ich ubezpieczenie, wszelkie opłaty lotniskowe, nawigacyjne i operacyjne, a także wynagrodzenie załogi oraz personelu. Wykorzystano opcję z umowy i w zasadzie oba embraery, a nie tylko jeden, są czarterowane do końca 2020 r. Koszt to ok. 100 mln zł rocznie.

