Sfinks wprowadził na rynek kolejne dwie wirtualne marki



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska wprowadził na rynek dwie nowe marki - KEBAPI oraz YOLO Chicken. Są one dostępne wyłącznie w kanale delivery, podała spółka. Powiększenie portfela o kolejne koncepty w dowozie, po sukcesie pierwszej marki wirtualnej - The Burgers - to odpowiedź na aktualną sytuację i potrzeby rynku.

"Dostosowujemy się do obecnej sytuacji, w ostatnim czasie postawiliśmy więc w całości na usługę delivery przy zapewnieniu bezkontaktowej dostawy zamówień. Jednocześnie obserwując zapotrzebowanie ze strony klientów na różne grupy dań w dowozie, systematycznie uzupełniamy nasz portfel o nowe brandy, zwiększając atrakcyjność i różnorodność oferty w kanale online. Liczymy, że najnowsze propozycje KEBAPI i YOLO Chicken bazujące na lubianych przez Polaków daniach i dodatkach tak samo jak w przypadku The Burgers szybko zyskają zwolenników, zwłaszcza wśród tych klientów, którzy poszukują różnorodnych smaków w dowozie" - powiedziała wiceprezes Dorota Cacek, cytowana w komunikacie.

Oferta KEBAPI to osiem kebabów. Dania KEBAPI można zamawiać m.in. w Warszawie, a także w Częstochowie, Łodzi, Poznaniu czy w Zielonej Górze. Na menu YOLO Chicken składa się natomiast 5 kanapek ze stripsami z kurczaka. Ponadto oferta obejmuje też 6 zestawów ze stripsami bądź ze skrzydełkami, a także 3 rodzaje qurritos. Oferta YOLO Chicken jest aktualnie dostępna m.in. w Poznaniu, Malborku oraz w stolicy, podano także.

W ramach pierwszej marki wirtualnej - The Burgers - wdrożonej przez Sfinksa pod koniec 2019 roku serwowane są z kolei burgery. Z oferty można korzystać m.in. w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, przypomina Sfinks.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)