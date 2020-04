Grupa Kęty planuje publikację nowej strategii w II połowie roku



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty zamierza opublikować strategię w drugiej połowie tego roku, poinformował prezes Dariusz Mańko.

"Na pewno chcemy nad tym materiałem pracować, część kwestii mamy już omówione" - powiedział Mańko podczas telekonferencji.

Zaznaczył jednak, że do opracowania szczegółów konieczne są spotkania bezpośrednie, także z doradcami, które są dziś niemożliwe.

"Mam nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie i strategię opublikujemy w tym roku. Nie będzie to jednak po wakacjach, ale w drugiej połowie roku" - dodał prezes.

Wcześniej zarząd Grupy Kęty zakładał, że zaprezentuje założenia nowej strategii po tegorocznych wakacjach.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.

(ISBnews)