Podpisana kolejna umowa na przebudowę krajowej "osiemnastki"

Źródło: PAP

GDDKiA podpisała w piątek z firmą PORR S.A. umowę na przebudowę i dostosowanie prawie 12 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jej wartość to ponad 185 mln zł. Inwestycja obejmie odcinek od granicy państwa do okolic węzła Żary Zachód w Lubuskiem.